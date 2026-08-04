Топ-50 региональных девелоперов в условиях дорогого финансирования. Рейтинг БЖ

Трещина экономических метаморфоз разделила строительный рынок на относительно устойчивое «до» и колеблющееся «после», пройдясь снизу вверх – от производства стройматериалов до непосредственно девелоперской ниши.
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