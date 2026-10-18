Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе заявил, что Братислава не будет участвовать в финансировании нового кредита для Украины в размере €70 млрд, рассчитанного на 2027 год.
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