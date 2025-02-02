Прекращение огня станет ужасной катастрофой для Украины. Об этом заявил командир батальона 66-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Саблин, слова которого передаёт американский телеканал CNN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии