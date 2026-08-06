ES Projection E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! hungry_hippo Unless Trump grows a pair of balls and attacks Iran again for charging a toll on Hormuz crossings, I expect the market to whipsaw down the next couple of weeks to fill the gap from SUnday night.
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