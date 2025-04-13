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Царьград

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Невероятный бизнес на войне: Как косметика Avon связана с ВСУ?

Невероятный бизнес на войне: Как косметика Avon связана с ВСУ?

Невероятный бизнес на войне: как косметика Avon связана с ВСУ? Компании Avon, L’Oréal и Chanel чуть ли не первыми сбежали из России, когда началась СВО.

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Комментарии
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Eduard
Крысы! Только крысы порядочней!
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14 час.
Eduard
Да уж,нормальную любовь представляют,как насилие.А многие дамочки в наглую пытаются мыжиков обобрать!
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14 час.
Eduard
Пусть этой помадой свой зад обресуют!
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14 час.
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