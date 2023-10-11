АПС отказывается от тендеров по участку Республиканского стадиона

Агентство публичной собственности отказывается от проведения тендеров на определение компании для оценки земельного участка Республиканского стадиона, предназначенного для продажи Соединенным Штатам Америки.
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