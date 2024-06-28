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Для доставки грузов с Луны предложили использовать электромагнитный ускоритель

Для доставки грузов с Луны предложили использовать электромагнитный ускоритель

Специалисты американской компании General Atomics ElectroMagnetic Systems представили в Управление научных исследований ВВС (AFOSR) отчёт о способе доставки полезных ископаемых с Луны на Землю, более эффективном по сравнению в ракетами.

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