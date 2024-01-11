Главы МИД Китая и Туниса обменялись поздравлениями по случаю 60-летия установления дипломатических отношений

Пекин, 10 января /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в среду обменялся поздравлениями с главой МИД Туниса Набилем Аммаром по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
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