Главы МИД Китая и Туниса обменялись поздравлениями по случаю 60-летия установления дипломатических отношений

Пекин, 10 января /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в среду обменялся поздравлениями с главой МИД Туниса Набилем Аммаром по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.