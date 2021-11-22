Дуэйн Кейси: «Не думаю, что лига должна наказывать Айзейю Стюарта»

Главный тренер «Пистонс» Дуэйн Кейси считает, что центровой Айзейя Стюарт должен избежать дисциплинарных мер со стороны НБА за инцидент в матче с «Лейкерс» (116:121).

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