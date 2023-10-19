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Нефть нацелилась на $100 за баррель: эксперт оценил, сколько заработает Россия

Стоимость барреля вновь перевалила за психологическую отметку $90. Снижение поставок лидерами мировой отрасли, а также локальные факторы, например, падение запасов топлива в США, продолжают удерживать нефтяные цены на высоком уровне.

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