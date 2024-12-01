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Игроки «Ман Сити» швыряли предметы и спорили в раздевалке после 3:3 с «Фейеноордом». «Горожане» не побеждают 6 матчей подряд

Во вторник «Манчестер Сити» и «Фейеноорд» сыграли вничью (3:3) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов – до 75-й минуты «горожане» вели в счете 3:0.

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