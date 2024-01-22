Компания «Сибэкохим» открыла новый цех в микрорайоне Бахчиванджи Щелкова

РИАМО - 22 янв. Опытно-производственная компания «Сибэкохим» построила и запустила новый цех по производству химических средств бытового и промышленного назначения в микрорайоне Бахчиванджи городского округа Щелково.
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