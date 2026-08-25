Вниманию жителей ДНР. График временных отключений электроэнергии по республике опубликовал "Донецкэнерго" Донецкая группа новостей.
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Вниманию жителей ДНР. График временных отключений электроэнергии по республике опубликовал "Донецкэнерго" Донецкая группа новостей.
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