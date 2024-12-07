7 декабря в Музее Победы пройдет концертный марафон «Не забывайте.», в котором примут участие лауреаты конкурса «Журавли Победы», а также популярные исполнители и детские коллективы, сообщает пресс-служба музея.
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