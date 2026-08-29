Фери впервые вышел в финал ATP и сыграет с Бусе

37-я ракетка мира Артур Фери обыграл №79 Джеймса Дакворта в полуфинале турнира в Уинстон-Сейлеме – 6:4, 1:2, отказ.
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