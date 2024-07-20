Арт: Чем знаменит виртуальный музей украденных шедевров: Как увидеть экспонаты, которые считаются пропавшими

Что испытывает ценитель истории и культуры, когда узнает, что какой-либо артефакт был украден и находится неизвестно где, неизвестно в чьих руках и в непонятно каком состоянии? Досаду, гнев, тревогу – и еще множество других невеселых чувств.
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