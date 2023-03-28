Царьград

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Костомаров пришёл в сознание и готовится к важнейшему этапу лечения

Костомаров пришёл в сознание и готовится к важнейшему этапу лечения

RT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что врачи готовят его к протезированиюОлимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пришёл в себя, пишет информагентство Russia Today со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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