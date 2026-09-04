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Карта "Прибыль" Банка Уралсиб – в топ-3 лучших карт с кешбэком на школьные товары

Карта "Прибыль" Банка Уралсиб – в топ-3 лучших карт с кешбэком на школьные товары

Продукт занял третье место рейтинга в числе других участников с максимальным количеством баллов за возможности, которые предлагает карта.

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