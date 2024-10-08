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В 2023 году у 9 из 10 молодых голландцев были проблемы с психикой

В 2023 году у 9 из 10 молодых голландцев были проблемы с психикой

Девять из десяти молодых людей в возрасте от 16 до 34 лет в прошлом году сталкивались с проблемами психического здоровья, согласно опросу, проведенному 3Vraagt, 3FM Human и Stichting MIND среди 1 495 человек в этой возрастной группе, сообщило 8 октября издание NL Times.

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