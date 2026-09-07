Родители в Поморье могут синхронизировать сроки выплаты единого пособия

Подать заявление сразу на всех детей можно в последний месяц выплаты по одному из них.Подать заявление сразу на всех детей можно в последний месяц выплаты по одному из них.
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