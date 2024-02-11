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Разработка Helldivers 2 длилась почти 8 лет На фоне релиза кооперативного шутера He...

Разработка Helldivers 2 длилась почти 8 лет На фоне релиза кооперативного шутера He...

Разработка Helldivers 2 длилась почти 8 летНа фоне релиза кооперативного шутера Helldivers 2 исполнительный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт рассказал, сколько им потребовалось времени для разработки этого сиквела.

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