Разработка Helldivers 2 длилась почти 8 лет На фоне релиза кооперативного шутера He...

Разработка Helldivers 2 длилась почти 8 летНа фоне релиза кооперативного шутера Helldivers 2 исполнительный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт рассказал, сколько им потребовалось времени для разработки этого сиквела.
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