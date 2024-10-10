Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы

Положительная динамика свидетельствует о прочности экономики столицы На заседании Президиума Правительства Москвы был рассмотрен и одобрен прогноз социально-экономического развития столицы на 2025–2027 годы.
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