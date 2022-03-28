Компания Старс Медиа разработала инновационный сервис для специалистов сферы коммунального хозяйства

Программный комплекс “Управдолг ЖКХ контроль” позволяет в несколько раз упростить процесс работы с неоплаченной задолженностью, отслеживая и контролируя все этапы: от факта начисления долга до поступления взысканных денег на счет предприятия.
Программный комплекс “Управдолг ЖКХ контроль” позволяет в несколько раз упростить процесс работы с неоплаченной задолженностью, отслеживая и контролируя все этапы: от факта начисления долга до поступления взысканных денег на счет предприятия.
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