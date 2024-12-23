Житель ДНР рассказал, как ВСУ разгромили большую часть инфраструктуры

Беженец из села ДНР: ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру региона ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру населенных пунктов ДНР, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай Александр.
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