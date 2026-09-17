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Царьград

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На Сахалине подготовили 289 участков для выборов на 18 сентября

На Сахалине подготовили 289 участков для выборов на 18 сентября

Центр общественного наблюдения на Сахалине готов к выборам 18 сентября. Созданы 279 постоянных и 10 временных участков.

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