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Чемпионат России. «Байкал-Энергия» сыграет со «СКА-Нефтяником», «Водник» против «Сибсельмаша» и другие матчи

26 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Байкал-Энергия» сыграет со «СКА-Нефтяником», «Водник» против «Сибсельмаша».

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