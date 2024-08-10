8 колес, запас хода 1000 км и 7 выстрелов в минуту – что известно про Мальву

Чтобы оценить новинку, обратимся к терминологии. Какими бывают гаубицы? Во-первых, буксируемыми. В калибре 152 мм это хорошо известные 2А36 Гиацинт-Б и 2А65 Мста-Б, которые транспортируют с помощью тягача.