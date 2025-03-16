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Инвалид коляскасына утырган Рәдис Сабиров турында: «Йөгереп йөргән җиреннән шулай булды»

Инвалид коляскасына утырган Рәдис Сабиров турында: «Йөгереп йөргән җиреннән шулай булды»

Балтач егете Рәдис Сабировны язмыш 4 ай элек инвалидлар коляскасына беркетеп куя. Тумыштан кәрлә буйлы (фәнни телдә «гипофизар нанизм») булса да, Рәдис тулы канлы тормыш белән яшәгән: әнә бит апасы да «йөгереп йөри иде әле ул» ди.

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