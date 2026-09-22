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"Динамо-СПб" забило шесть мячей "Енисею-2" в Красноярске

"Динамо-СПб" забило шесть мячей "Енисею-2" в Красноярске

Хозяева открыли счёт на 11-й минуте усилиями Владислава Луташева. Спустя пять минут Данила Ежков заработал и реализовал пенальти, а перед самым перерывом оформил дубль, замкнув прострел Артёма Зияисова.

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