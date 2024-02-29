Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    Диванков хочет чтобы покорее кончилась война. Тогда пусть едет на передовую приближать нашу Победу. Может  толк от не...Кандидат в презид...
  • V K
    Ни за Даванкова, ни за его партию не голосовать - на кой чёрт нам такие депутаты...Кандидат в презид...
  • я я
    правила для всех одинаковы! не надо нарушать!Раненого на СВО б...

Бойцы Шамин, Таничев, Москвин и Сорокин из Ивановской области погибли в зоне СВО

Бойцы Шамин, Таничев, Москвин и Сорокин из Ивановской области погибли в зоне СВО

Двое из погибших посмертно награждены Орденами Мужества.Пресс-служба правительства Ивановской области сообщила, что в регионе простились с четырьмя военнослужащими, которые погибли в ходе военной спецоперации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх