Бойцы Шамин, Таничев, Москвин и Сорокин из Ивановской области погибли в зоне СВО

Двое из погибших посмертно награждены Орденами Мужества.Пресс-служба правительства Ивановской области сообщила, что в регионе простились с четырьмя военнослужащими, которые погибли в ходе военной спецоперации.
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