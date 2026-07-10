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Царьград

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NYP: США вновь начали удары по Ирану из-за пролива Ормуз

NYP: США вновь начали удары по Ирану из-за пролива Ормуз

По данным NYP, США возобновили удары по Ирану в ответ на нарушения соглашений о Ормузском проливе. Операция "Эпическая ярость" получила неофициальное название "Пощечина", ставя цель на быстрые боевые действия.

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