Калужский священник решил заступиться за обделенных почтальоном соседей

Протоиерей Георгий Казанцев, настоятель калужского храма святого Георгия «за лавками», разместил в соцсетях видео, где обращает внимание на неоднократно повторяющуюся проблему - почтальоны не доносят коммунальные квитанции до домов жителей 1-го Красноармейского переулкаВидео со страницы о.