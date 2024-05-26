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Калужские новости

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Калужский священник решил заступиться за обделенных почтальоном соседей

Калужский священник решил заступиться за обделенных почтальоном соседей

Протоиерей Георгий Казанцев, настоятель калужского храма святого Георгия «за лавками», разместил в соцсетях видео, где обращает внимание на неоднократно повторяющуюся проблему - почтальоны не доносят коммунальные квитанции до домов жителей 1-го Красноармейского переулкаВидео со страницы о.

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