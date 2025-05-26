Вице-канцлер ФРГ опроверг изменение позиции по дальнобойному оружию для ВСУ

Германия не меняла своей политики относительно ограничений на дальность ударов немецким оружием, переданного киевскому режиму, по территории России, заявил 26 мая вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль (СДПГ).
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