МВД России публикует видео задержания участников банды, подозреваемых в совершении более 30 тяжких и особо тяжких преступлений

«Сегодня сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России и СК России задержали по местам проживания несколько участников банды, совершивших в период с 1998 года по настоящее время более 30 тяжких и особо тяжких преступлений.
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