15 вещей, которые казались слишком странными, чтобы разгадать их самостоятельно

Это сидя с телефоном в руках и глядя на эти снимки может казаться, что вещи довольно простые. Но когда это вы их находите, то логика и дедукция словно отключаются, и вот вы уже даже не можете нормально загуглить, что это.
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