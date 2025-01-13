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Царьград

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"Герой нашего времени": Русский боец 8 километров тащил раненого командира, отстреливаясь от дронов

"Герой нашего времени": Русский боец 8 километров тащил раненого командира, отстреливаясь от дронов

Русский боец Сергей Ганжа погиб при выполнении боевого задания. Его командир рассказал, как тот тащил его раненого 8 километров, отстреливаясь от вражеских беспилотников.

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