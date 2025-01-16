❗️⚡️Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев. Ожидается подписание соглашения о "100-летнем партнерстве" в области обороны и других сферах.
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❗️⚡️Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев. Ожидается подписание соглашения о "100-летнем партнерстве" в области обороны и других сферах.