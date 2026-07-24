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Царьград

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Александр Ганжа объявил принудительную эвакуацию 364 детей

Александр Ганжа объявил принудительную эвакуацию 364 детей

В Днепропетровской области объявлена принудительная эвакуация детей из 10 населенных пунктов. Глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что должны выехать 222 семьи с 364 детьми.

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