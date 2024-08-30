Пора отменять мораторий на смертную казнь В Челябинске продолжается суд над бандой мигрантов из Таджикистана, которые планировали закрепиться в системе МВД, но пока учились убили русского школьника с особой жестокостью.
Кто и к чему готовит бойцовых мигрантов?
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NG
Natalia Garcia
Опять Таджикистан? И кто-то ещё думает, что власти России не в курсе, что происходит в стране?? Или это и есть хитрый план
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2 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Статья по теме: Домострой по таджикский: http://kozyrev-gi.ru/pages/domostroj-po-tadzhikski/
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kozyrev-gi
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2 час.
cЦ
cvyurij Цветков
К порядку в России. 1. Главе Правительства Российской Федерации надлежит издать указ для Следственного комитета о выявлении чиновников, позволивших среднеазиатским мигрантам в таком количестве приехать в Россию и получить Российские паспорта. Нет сомнения, что сии чиновники за крупные взятки дали зелёный свет незаконному проживанию у нас ненужных людей. Правительство должно считаться с мнением избравшего их народа. А народ считает, что в таком количестве нам азиаты не нужны. 2. Государственной Думе надлежит принять закон о сроке и количестве приезжающих мигрантов. А также, что приезжающий мигрант должен находиться в России не более 90 дней. Затем отправка на его родину за счёт принявшего работодателя. При этом работодатель юридически и уголовно отвечает за поведение своего работника. 3. Совету Федерации надлежит незамедлительно принять закон о введении смертной казни и органа вроде НКВД со всеми полномочиями. 4. Народ нашей Родины должен быть уверен, что Государство его защищает. Пусть взяточники, уголовники и мошенники боятся неизбежности наказания.
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1 час.
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