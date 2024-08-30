Кто и к чему готовит бойцовых мигрантов?

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cvyurij Цветков

К порядку в России. 1. Главе Правительства Российской Федерации надлежит издать указ для Следственного комитета о выявлении чиновников, позволивших среднеазиатским мигрантам в таком количестве приехать в Россию и получить Российские паспорта. Нет сомнения, что сии чиновники за крупные взятки дали зелёный свет незаконному проживанию у нас ненужных людей. Правительство должно считаться с мнением избравшего их народа. А народ считает, что в таком количестве нам азиаты не нужны. 2. Государственной Думе надлежит принять закон о сроке и количестве приезжающих мигрантов. А также, что приезжающий мигрант должен находиться в России не более 90 дней. Затем отправка на его родину за счёт принявшего работодателя. При этом работодатель юридически и уголовно отвечает за поведение своего работника. 3. Совету Федерации надлежит незамедлительно принять закон о введении смертной казни и органа вроде НКВД со всеми полномочиями. 4. Народ нашей Родины должен быть уверен, что Государство его защищает. Пусть взяточники, уголовники и мошенники боятся неизбежности наказания.