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Бывший телеведущий Пит Хегсет стал главой Пентагона

Бывший телеведущий Пит Хегсет стал главой Пентагона

Сенат Конгресса США утвердил Пита Хегсета на пост министра обороны страны. У сенаторов сложились противоположные мнения о кандидате, и окончательное решение было принято только благодаря вмешательству вице-президента США Джеймса Вэнса, в субботу, 25 января, ТАСС со ссылкой на телетрансляцию голосования.

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