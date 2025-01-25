Бывший телеведущий Пит Хегсет стал главой Пентагона

Сенат Конгресса США утвердил Пита Хегсета на пост министра обороны страны. У сенаторов сложились противоположные мнения о кандидате, и окончательное решение было принято только благодаря вмешательству вице-президента США Джеймса Вэнса, в субботу, 25 января, ТАСС со ссылкой на телетрансляцию голосования.