Высокопоставленный чиновник КПК провел встречу с делегацией администрации президента РФ

Пекин, 12 ноября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом ЦК КПК по организационной работе Ли Ганьцзе во вторник в Пекине провел встречу с делегацией администрации президента РФ во главе с помощником президента России Дмитрием Мироновым.