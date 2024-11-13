Высокопоставленный чиновник КПК провел встречу с делегацией администрации президента РФ

Пекин, 12 ноября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом ЦК КПК по организационной работе Ли Ганьцзе во вторник в Пекине провел встречу с делегацией администрации президента РФ во главе с помощником президента России Дмитрием Мироновым.
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