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Китай

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Высокопоставленный чиновник КПК провел встречу с делегацией администрации президента РФ

Пекин, 12 ноября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом ЦК КПК по организационной работе Ли Ганьцзе во вторник в Пекине провел встречу с делегацией администрации президента РФ во главе с помощником президента России Дмитрием Мироновым.

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