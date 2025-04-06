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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Светлов: «СКА нужно играть с легионерами «Динамо» быстро, выкатывать их. Если Плешков справится с Комтуа и К, то серия может вернуться в Москву»

Сегодня команды проведут шестой матч в серии первого раунда Кубка Гагарина. После 5 игр «Динамо» ведет со счетом 3-2.

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