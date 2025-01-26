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Президент Колумбии выделил свой самолёт для вывоза мигрантов из США

Президент Колумбии выделил свой самолёт для вывоза мигрантов из США

Распоряжение выделить президентский самолет для вывоза нелегальных мигрантов из США сделал президент Колумбии Густаво Петро после отказа принять военные самолёты США, на которых предполагалось доставить депортированных колумбийцев.

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