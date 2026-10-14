Школьник получил 6 лет тюрьмы за поджег сотовой вышки

Школьник получил более шести лет колонии за поджог объекта связи в ИркутскеВ Иркутске вынесен приговор местному жителю, который в возрасте 17 лет поджёг объект инфраструктуры по указанию анонимного куратора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Reuters: Китай не...
- «Они видят все на...
- АС Аксёнов сообщил о...
Наш суд,самый гуманный в мире!