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Школьник получил 6 лет тюрьмы за поджег сотовой вышки

Школьник получил 6 лет тюрьмы за поджег сотовой вышки

Школьник получил более шести лет колонии за поджог объекта связи в ИркутскеВ Иркутске вынесен приговор местному жителю, который в возрасте 17 лет поджёг объект инфраструктуры по указанию анонимного куратора.

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