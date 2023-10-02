Татарстан по турпотоку за восемь месяцев занял 7-е место в России

По итогам января-августа 2023 года Татарстан занял 7-е место в России по количеству туристов. Республика уступила Краснодарскому краю, Москве, Подмосковью, Ленинградской области, Санкт-Петербургу и Крыму.
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