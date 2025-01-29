«Ермак — агент ФСБ. Вредит Зеленскому. Есть доказательства»: украинский полковник

Советника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака обвинили в работе на ФСБ России. Советник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, которого называют фактическим вторым человеком в стране, был обвинен в том, что является агентом ФСБ и внуком сотрудника ГРУ.