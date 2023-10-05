Рынок акций: редкое сейчас в России IPO

Компания с хорошей репутацией Лидирующий российский разработчик защищенного инфраструктурного программного обеспечения — Группа «Астра» — начала прием заявок и установила диапазон стоимости одной акции в размере 300-333 руб.
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