Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сценарии майдана в Москве

Сценарии майдана в Москве

США могут победить Россию только через цветную революцию в Москве. Если сотни тысяч разгневанных жителей выйдут на улицы, то подготовленная Западом пятая колонна использует их как прикрытие госпереворота и свержения Путина.

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