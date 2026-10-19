Подростки угнали незапертую машину ВАЗ-2105, покатались по городу и бросили на обочине. Позже другие молодые люди похитили из автомобиля электроинструмент, магнитолу и аккумулятор.
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