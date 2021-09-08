Медвежий угол

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Хороша Маша, да в голове - каша

Хороша Маша, да в голове - каша

Ингвар Коротков Вот ничего не могу дурного сказать про Машу Шукшину. Маша как Маша.

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Uri Strukow
https://inforuss.info/virus-beskulturya-stoyanov-otvetil-shukshinoj/
Uri Strukow
Это было здесь же.
Леонид
Мария - большая умница. Все правильно сказала. А то, что сумбурно, так это надо еще и смелость иметь, чтобы высказать все, что на душе накипело, да в короткие сроки. Она - лицо русской Культуры, а не та, что возглавляет ныне "отечественную" культурку.
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Мария МОЛОДЕЦ!!!. Не каждый сможет сказать в этой аудитории то, что думает. Полностью с ней согласен!
Александр Дементьев
Ну, накопил Ингвар ведро помоев и не знает куда вылить. А тут Маша..., которую знают все. " А вылью ка я ведёрко на неё. Глядишь и ко мне слава придёт" . ... Похоже что пришла. Колпак дурака от ЕдРисни заработал.
Виктор Василенко
автор , согласись , ты ожидал , что народ кинется осуждать " сектантку " ?! ты глубоко заблуждаешься ...
Елена Козлова
Вот точно сказано - каша, а не Маша. Нечаянно нашла свою нишу у тех, кто особо думать не хочет... Как и она...
Lanka Lankina
И это все Ваши аргументы???
Леонид
Не завидуй. )))
Владимир Eвтушенко
Очень неумная баба.
Александр Дементьев
Зато красивая. А много ли ты знаешь баб одновременно красивых и умных?
Гламозда Сергей
крайне редко встречаются...
Владимир Eвтушенко
Относительная красота у ней.Смой штукатурку и обыкновенная баба, ничем неотличимая в толпе.
Александр Дементьев
Интересно, а ты со всех своих баб штукатурку смываешь? И каков результат?
Владимир Eвтушенко
С хамом не говорю. Пшёл вон,
Pavel Gladishev
Сам то кто?
Владимир Eвтушенко
Человек, не желающий зла людям, в отличии от подонков-антиваксеров, несущих людям смерть. У племянницы через стенку жили 5 дебилов-антиваксеров, загремели с ковидом все сразу в больницу - умерли дед с бабкой и ребёнок 10 лет.
Lanka Lankina
А в Ваших глазах умная баба - это "типа" Собчак или того лучше Альбац и Компания?
Сергей Росси
Куда ей до тебя, ведь ты же жил в Париже и старый трансвестит дарил тебе цветы....))
анатолий андреев
Ну, ты - умный!!
галина
Мне непонятно одно. За что артистам дают ордена за заслуги перед отечеством. Что они конкретно для отечества сделали.
Владимир Eвтушенко
Мне тоже, собенно сейчас. Непрниятно, когда вешают ордена ничтожествам, типа билана, баскова, киркорова.
олег мотынга
Много слов из ничего !
Александр Дементьев
Даа, Вовчик... Нарцисс ты однако.. Все вокруг тебя плохие. Один ты цветёшь и пахнешь.
Владимир Eвтушенко
Не смердю, как ты, антиваксер.
Владимир Eвтушенко
Всех антиваксеров считаю подонками. И это моё кредо.Все они враги людей, их окружающих.
Сергей Росси
Автор этого пасквиля шулер и паскудник.
Сергей Росси
"Нет, вопли, взвизгивания - все плохо, предательская власть. В России жить невозможно ( это слова Маши). А где тогда можно жить?" да не где можно жить, здесь обустраивать !!
Сергей Росси
"способ расшатывания того, что уже построено", а что всё, что построено всё идеально ? Гитлер тоже много чего строил, как то вот разнесли и не поморщились
Сергей Росси
"Так и видны уши либералов - их почерк." какие либералы ? Автор совсем ох...л. У него и монархисты и фашисты и староверы - либералы. Пойти что ли поймать, да отлупить его дурака
Евгения Веселова
Пусть разберется в своей семье ,мамой, сестрой...,.а потом учит и критикует других.
Михалыч
Мария - красавица и умница. Если говорит что-то не так, то у власти есть возможность в открытом диспуте с ней по ТВ (как средстве наибольшего охвата населения) доказать ее неправоту. Это нормально. А такие статейки - не нормально.
Михалыч
Мария - красавица и умница. Если говорит что-то не так, то у власти есть возможность в открытом диспуте с ней по ТВ (как средстве наибольшего охвата населения) доказать ее неправоту. Это нормально. А такие статейки - не нормально.
Александр Филатов
У НАС ЛИБЕРАЛЫ В ДУМЕ СИДЯТ!!!И КАК БЫ ЗАРПЛАТУ ПОЛУЧАЮТ,ТОТ ЖЕ ЖИРИК И НИЧЕГО СТРАШНОГО!?
Lanka Lankina
Мне важно, что Мария подняла остро вопрос о недопустимости массового перевода школьников на дистанционное обучение по Грефу, что восстаёт против слезливых омерзительных мелодрам, заполонивших экраны телевизоров, против реального падения уровня культуры и образования. А что порой речь нескладно построена, - так это от того, что душа искренне болит: пусть каждый вспомнит себя, когда возмущен несправедливостью или наглостью, - Вы точно строите свою речь в строгом соответствии с дипломатическим протоколом? Автор, а Вы твёрдо уверены в журналистском качестве своей статьи, - и по слогу, и по смыслу? Я бы не поставила и троечки. Учить нас вздумали, кто есть сектант, и кто неважно выражает мысли. Больше похоже на Вас. Не знала, правда, что Мария против вакцинирования (пропустила информацию). Это жаль. Хотя чем всё кончится, - никто не знает. В том смысле, что поможет ли прививка против мутирующего (или мутируемого кем-то талантливо) вируса.
Lanka Lankina
Ой, господа, случайно лайк себе поставила, не казните)))
Виктор Горшков
Приписал "темную" массу народа к либералам. А почему масса темная,кто ее такой сделал? Почему не просвещают и не обучают. Привыкли вы навешивать ярлыки на право и на лево ,кто в вашу дудку не дует и потому, что вы сами,как раньше говорили,тупые,как сибирский валенок.
Алексей
По Климову Г. - 75% работников культуры и литературы - дегенераты первого уровня. Так вот, наша Маша как раз из 25% нормальных порядочных людей. Да она не как все, но это не значит, что она сектантка. Просто порядочных людей в той сфере, да и в "элите" очень мало, но за ними будущее.
Леонид
Что характерно...женщины прям на дабы вспучились...))) А все зависть бабская к умной, достаточно молодой и красивой. Мамашку вспомнили...которая опять замуж собирается. ))) Как там Лавров в сердцах сказал...только женского рода.
Сергей
Высказала вслух то. о чем думает, переживает.., за Россию,за россиян.. о том,что творится в стране.. Сказала смело. с большой трибуны...,а не то ,что этот жалкий писака, желающий угодить хозяину и существующий на украденные им крошки..
Николай Зайчиков
Каша скорее всего в голове у автора
Лада Мира
Молодец
Владимир Шевченко
Это на самом деле крик души. Культура России деградирует: непорядочность правит бал.
Волков Владимир
Автор делает акцент не на отсутствие в России культуры(это факт давно признанный), а на отсутствие мозгов у данной особы. Не хочешь вакцинироваться ну и флаг в руки , но не нужно других призывать к этому. Есть своя семья ей и распоряжайся.
Православный Коммунист Православный Коммунист
НЕ ПРО ТУ МАШУ РАЗГОВОР ЗАВЕЛИ ... ИЛИ ВЫ Т ОЖЕ ИУДЫ ? https://www.youtube.com/watch?v=I9G-DIZGJOg&t=2s
Православный Коммунист Православный Коммунист
ВЛАСОВЦЫ УНИЧТОЖАЮТ НАРОД !

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