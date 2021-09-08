Хороша Маша, да в голове - каша

Медвежий уголПолитикаХороша Маша, да в голове - каша Ингвар Коротков Вот ничего не могу дурного сказать про Машу Шукшину. Маша как Маша.Вернуться к статье4612НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьUSUri Strukowhttps://inforuss.info/virus-beskulturya-stoyanov-otvetil-shukshinoj/USUri StrukowЭто было здесь же.ЛЛеонидМария - большая умница. Все правильно сказала. А то, что сумбурно, так это надо еще и смелость иметь, чтобы высказать все, что на душе накипело, да в короткие сроки. Она - лицо русской Культуры, а не та, что возглавляет ныне "отечественную" культурку.АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНМария МОЛОДЕЦ!!!. Не каждый сможет сказать в этой аудитории то, что думает. Полностью с ней согласен!Александр ДементьевНу, накопил Ингвар ведро помоев и не знает куда вылить. А тут Маша..., которую знают все. " А вылью ка я ведёрко на неё. Глядишь и ко мне слава придёт" . ... Похоже что пришла. Колпак дурака от ЕдРисни заработал.Виктор Василенкоавтор , согласись , ты ожидал , что народ кинется осуждать " сектантку " ?! ты глубоко заблуждаешься ...Елена КозловаВот точно сказано - каша, а не Маша. Нечаянно нашла свою нишу у тех, кто особо думать не хочет... Как и она...LLLanka LankinaИ это все Ваши аргументы???ЛЛеонидНе завидуй. )))Владимир EвтушенкоОчень неумная баба.Александр ДементьевЗато красивая. А много ли ты знаешь баб одновременно красивых и умных?Гламозда Сергейкрайне редко встречаются...Владимир EвтушенкоОтносительная красота у ней.Смой штукатурку и обыкновенная баба, ничем неотличимая в толпе.Александр ДементьевИнтересно, а ты со всех своих баб штукатурку смываешь? И каков результат?Владимир EвтушенкоС хамом не говорю. Пшёл вон,Pavel GladishevСам то кто?Владимир EвтушенкоЧеловек, не желающий зла людям, в отличии от подонков-антиваксеров, несущих людям смерть. У племянницы через стенку жили 5 дебилов-антиваксеров, загремели с ковидом все сразу в больницу - умерли дед с бабкой и ребёнок 10 лет.LLLanka LankinaА в Ваших глазах умная баба - это "типа" Собчак или того лучше Альбац и Компания?Сергей РоссиКуда ей до тебя, ведь ты же жил в Париже и старый трансвестит дарил тебе цветы....))анатолий андреевНу, ты - умный!!ГгалинаМне непонятно одно. За что артистам дают ордена за заслуги перед отечеством. Что они конкретно для отечества сделали.Владимир EвтушенкоМне тоже, собенно сейчас. Непрниятно, когда вешают ордена ничтожествам, типа билана, баскова, киркорова.ОМолег мотынгаМного слов из ничего !Александр ДементьевДаа, Вовчик... Нарцисс ты однако.. Все вокруг тебя плохие. Один ты цветёшь и пахнешь.Владимир EвтушенкоНе смердю, как ты, антиваксер.Владимир EвтушенкоВсех антиваксеров считаю подонками. И это моё кредо.Все они враги людей, их окружающих.Сергей РоссиАвтор этого пасквиля шулер и паскудник.Сергей Росси"Нет, вопли, взвизгивания - все плохо, предательская власть. В России жить невозможно ( это слова Маши). А где тогда можно жить?" да не где можно жить, здесь обустраивать !!Сергей Росси"способ расшатывания того, что уже построено", а что всё, что построено всё идеально ? Гитлер тоже много чего строил, как то вот разнесли и не поморщилисьСергей Росси"Так и видны уши либералов - их почерк." какие либералы ? Автор совсем ох...л. У него и монархисты и фашисты и староверы - либералы. Пойти что ли поймать, да отлупить его дуракаЕвгения ВеселоваПусть разберется в своей семье ,мамой, сестрой...,.а потом учит и критикует других.МихалычМария - красавица и умница. Если говорит что-то не так, то у власти есть возможность в открытом диспуте с ней по ТВ (как средстве наибольшего охвата населения) доказать ее неправоту. Это нормально. А такие статейки - не нормально.МихалычМария - красавица и умница. Если говорит что-то не так, то у власти есть возможность в открытом диспуте с ней по ТВ (как средстве наибольшего охвата населения) доказать ее неправоту. Это нормально. А такие статейки - не нормально.Александр ФилатовУ НАС ЛИБЕРАЛЫ В ДУМЕ СИДЯТ!!!И КАК БЫ ЗАРПЛАТУ ПОЛУЧАЮТ,ТОТ ЖЕ ЖИРИК И НИЧЕГО СТРАШНОГО!?LLLanka LankinaМне важно, что Мария подняла остро вопрос о недопустимости массового перевода школьников на дистанционное обучение по Грефу, что восстаёт против слезливых омерзительных мелодрам, заполонивших экраны телевизоров, против реального падения уровня культуры и образования. А что порой речь нескладно построена, - так это от того, что душа искренне болит: пусть каждый вспомнит себя, когда возмущен несправедливостью или наглостью, - Вы точно строите свою речь в строгом соответствии с дипломатическим протоколом? Автор, а Вы твёрдо уверены в журналистском качестве своей статьи, - и по слогу, и по смыслу? Я бы не поставила и троечки. Учить нас вздумали, кто есть сектант, и кто неважно выражает мысли. Больше похоже на Вас. Не знала, правда, что Мария против вакцинирования (пропустила информацию). Это жаль. Хотя чем всё кончится, - никто не знает. В том смысле, что поможет ли прививка против мутирующего (или мутируемого кем-то талантливо) вируса.LLLanka LankinaОй, господа, случайно лайк себе поставила, не казните)))Виктор ГоршковПриписал "темную" массу народа к либералам. А почему масса темная,кто ее такой сделал? Почему не просвещают и не обучают. Привыкли вы навешивать ярлыки на право и на лево ,кто в вашу дудку не дует и потому, что вы сами,как раньше говорили,тупые,как сибирский валенок.ААлексейПо Климову Г. - 75% работников культуры и литературы - дегенераты первого уровня. Так вот, наша Маша как раз из 25% нормальных порядочных людей. Да она не как все, но это не значит, что она сектантка. Просто порядочных людей в той сфере, да и в "элите" очень мало, но за ними будущее.ЛЛеонидЧто характерно...женщины прям на дабы вспучились...))) А все зависть бабская к умной, достаточно молодой и красивой. Мамашку вспомнили...которая опять замуж собирается. ))) Как там Лавров в сердцах сказал...только женского рода.СергейВысказала вслух то. о чем думает, переживает.., за Россию,за россиян.. о том,что творится в стране.. Сказала смело. с большой трибуны...,а не то ,что этот жалкий писака, желающий угодить хозяину и существующий на украденные им крошки..Николай ЗайчиковКаша скорее всего в голове у автораЛада МираМолодецВШВладимир ШевченкоЭто на самом деле крик души. Культура России деградирует: непорядочность правит бал.Волков ВладимирАвтор делает акцент не на отсутствие в России культуры(это факт давно признанный), а на отсутствие мозгов у данной особы. Не хочешь вакцинироваться ну и флаг в руки , но не нужно других призывать к этому. Есть своя семья ей и распоряжайся.Православный Коммунист Православный КоммунистНЕ ПРО ТУ МАШУ РАЗГОВОР ЗАВЕЛИ ... ИЛИ ВЫ Т ОЖЕ ИУДЫ ? https://www.youtube.com/watch?v=I9G-DIZGJOg&t=2sПравославный Коммунист Православный КоммунистВЛАСОВЦЫ УНИЧТОЖАЮТ НАРОД !Комментировать
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